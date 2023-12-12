Зажигает по полной: немецкая актриса приехала на Мировую серию покера, не зная правил игры

Анушка ван Лент проявила свой покерный "талант" на WSOP. Пока другие звездные участники посещают Мировую серию покера, чтобы действительно показать уровень, молодая актриса приехала скорее ради пиара.

Всего за несколько дней пребывания на Багамских островах, где впервые проводится Мировая серия покера, 25-летняя Анушка ван Лент успела поругаться со звездным футболистом Серхио Агуэро, нагрубить дилеру и показать свою полную некомпетентность в покере.

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Кто такая Анушка ван Лент?

В 18-летнем возрасте Анушка ван Лент переехала из Голландии в США, чтобы осуществить свою давнюю мечту и стать актрисой. Первый профессиональный опыт съемок она получила во время учебы в Нью-Йоркской киноакадемии. В основном это были эпизодические роли.

Сейчас на ее счету около десятка фильмов, среди которых триллер "Нэтти Нокс" и документальная лента "Секреты Playboy". Анушка ван Лент активно продвигает себя в соцсетях. Публикуя комедийный и познавательный контент, где она сравнивает культуры разных стран, девушка обрела популярность, собрав более 100 миллионов просмотров.

https://www.instagram.com/p/CuK3xPAyizl/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

С какой миссией начинающая актриса прибыла на Мировую серию покера, до конца непонятно. Ее покерные способности быстро раскусили, когда девушка играла лимпами в турнире Main Event с бай-ином 5 300 долларов, в итоге проиграв сопернику, собравшему каре тузов.

"Прославилась" актриса еще в одной раздаче, которую выложила у себя в Reels. В ней девушка проявила актерское мастерство, отчаянно доказывая всем, что она выиграла раздачу, когда дилер выложила на доске стрит. Чтобы угомонить эмоции Анушки, пришлось даже вызвать флора.

https://www.instagram.com/reel/C0ryDfIpJEc/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

До конца даже непонятно, это она действительно считает, что выиграла раздачу или все же демонстрирует, чему научилась в Нью-Йоркской киноакадемии.