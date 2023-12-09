Залишила чоловіків без грошей: Марія Хо підкорила рейтингове покерне шоу

Американська покеристка тріумфувала в першому сезоні Game Of Gold. Круту грошову винагороду отримала лише переможниця.

Впродовж чотирьох тижнів зірки покеру збирали біля екранів шанувальників гри у дебютному сезоні шоу Game Of Gold. А перемогу святкувала одна із найкращих покеристок в історії американка Марія Хо.

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До когорти іменитих покеристів, а це топові гравці – Негреану, Хольц, Кун, Кейтс – організатори запросили й українку Ольгу Єрмольчеву. Утім, до фіналу наша покеристка не дісталась.



Марія Хо / Фото PokerNews

У заключному епізоді шестеро найкращих отримали стеки згідно з кількістю золотих монет, які збирали на попередніх стадіях. Найбільш масивна башта дісталась майбутній чемпіонці, якій, до того ж, непогано складалось.

В 5-max Марія Хо виграла роздачу, яка багато в чому визначила долю титулу. Вона зібрала стріт і відкусила добрячу частину стек у Федора Хольца, який відповів із сетом дам. Зрештою, у хедз-апі Хо упоралась із Деном Кейтсом і забрала головний і єдиний приз шоу Game Of Gold – 456 000 доларів.

Я уявлення не мала, чого чекати від цього шоу. Знала, що мене запросили змагатись із кращими з кращих. Було цікаво поринути в атмосферу, в якій досі не бувала, і розкрити себе з різних сторін, – підсумувала свою участь Марія Хо.