Виступ Руслана Придрика у Головній події Світової серії покеру, а також браслет Вадима Шльоза назавжди залишаться в історії WSOP-2023. В останній тиждень серії українці також поповнили скарбничку призових місць.

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У хайролерському турнірі $10,000 6-Handed No-Limit Hold'em Championship у призову зону потрапили Ігор Ярошевський та Назар Бугаєв. За 35 місце Ігор отримав 28 938 доларів призових, а Назар став 45-м, отримавши 22 129 доларів.

Назар Бугаєв / Фото PokerNews

Артему Металіді, Назару Бугаєву та Беці Іорданішвілі вдалося фінішувати в ІТМ турніру $5,000 No Limit Hold'em. Перший отримав 21 660 доларів, другий – 15 596 доларів, третій – 10 074 доларів. У події $1,000 No Limit Hold'em - Freezeout Руслан Назаренко посів 61 місце, що принесло йому 4 125 доларів призових.

Закривав Світову серію покеру турнір $1,000 No Limit Hold'em - Super Turbo. У ньому відзначилися все той же Назар Бугаєв та Олексій Кравчук. Обидва отримали по 1 600 доларів. Тепер WSOP чекатиме учасників узимку. З 3 по 14 грудня на Багамах буде розіграно 15 браслетів.