Юрій Дзівілевскій після шестирічної перерви повернувся на вершину рейтингу онлайн-покеристів

Зірковий бразильський онлайн-покерист Юрій "Yuri Martins" Дзівілевскій нарешті зміг знову очолити список топів.

Кілька місяців поспіль бразилець штурмував вершину, і от нарешті зміг її підкорити.

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Вирішальним у цьому процесі став турнір, про який ми вам розповідали — Super Million$. У фінальному хедз-апі бразилець зломив спротив Майкла Аддамо.

Набраних балів Дзівілевскому вистачило, аби стрибнути з четвертої сходинки відразу на вершину рейтингу. Посунувши звідти британця Берта Стівенса, який, нагадаємо, у лідери вийшов буквально два тижні тому.

Відзначимо, що наприкінці 2014 року Юрій уже очолював список онлайн-покеристів. Тоді на чолі рейтингу він протримався усього п’ять тижнів.