Геній дипломатії: український покерист "віджав" у суперника кілька тисяч доларів

Дещо незвичну розв’язку отримав престижний онлайн-турнір, одним з фіналістів якого був український гравець із ніком yriy3. Успіх нашого земляка спровокував неабиякий галас у покерній спільноті.

Справа була під час змагань Mystery Bounty Championship з солідною гарантією 120 000 доларів. Нагадаємо, у змаганнях такого формату гравець до останнього моменту не знає, яку винагороду отримає за суперника, якого вибив з турніру – інколи таке баунті може бути навіть більшим ніж приз за перше місце.

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Хай там як, у згаданому турнірі до хедз-апу вийшли українець yriy3 та andrey59, що виступав під бразильським прапором. У фінальну дуель суперники зайшли практично з рівними стеками, тож вирішили поділити 15 100 доларів призових між собою. Якби вони продовжили грати, то переможець отримав би 8 766 баксів, а власник другого місця – 6 406. Утім, після перемовин про поділ українець забрав 10 606 доларів, а бразилець тільки 4 566.

Таке дивне розподілення призів неабияк здивувало покерну спільноту. На форумах навіть висловлювали думку, що якийсь збій трапився у покер-румі. Однак, представники останнього підтвердили, що таке рішення прийняли самі гравці. Відтак, лишається лише здогадуватися, які аргументи використав українець, аби вмовити опонента на таку домовленість.

Сенсаційний успіх

Литовський покерист Пауліс Айтекунас несподівано став чемпіоном турніру SIlver Main Event в рамках серії Triton Poker та заробив понад 1 мільйон доларів, що стало найбільшим виграшем у його кар’єрі.