Їх залишилося троє: хто забере 8 мільйонів доларів та золотий браслет Main Event WSOP

Завершився перший день фінального столу головного турніру Світової серії покеру у Лас-Вегасі. Зберігає лідерство австрієць Корай Альдемір зі стеком 165 великих блайндів.

Кожен із 9 учасників фінального столу Main Event WSOP забезпечив собі мінімум мільйон доларів призових. За підсумками 7-годинних баталій вибули із погоні за браслетом 6 гравців.

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Як і раніше, колосальне чип-лідерство зберігає Корай Альдемір з Австрії. У двох його опонентів британця Джека Олівера та американця Джорджа Холмса фішок у сумі вдвічі менше.

Найважливіша роздача всього дня сталася за участю чип-лідера Корая Альдеміра та аргентинського репера Алехандро Лококо, який на той момент був другим. Австрієць спіймав фулл-хаус із флопа та зумів забрати всі фішки Лококо, враховуючи, що за столом залишався Озгур Сечілміс зі стеком 9 ББ.

Шалена роздача за фінальним столом WSOP Main Event: дивіться відео

Призові за фінальним столом розподілилися наступним чином: на 9-му місці завершив турнір Чейз Б'янкі – єдиний володар браслета WSOP у компанії фіналістів. Він збагатився на мільйон доларів. На 100 тисяч більше отримав Джаред Іст – успішний онлайн-регуляр, який грає під ніками "jareth3542" та "uraizeifold", маючи понад 4 мільйони доларів призових в інтернеті.

Лише 7 місце вдалося посісти Алехандро "Papo MC" Лококо – 29-річному батл-реперу з Аргентини, який має понад 2 мільйони підписників на своєму ютуб-каналі. Його виграш на турнірі склав 1 225 000 доларів.

Алехандро Лококо / Фото Еstudiopoker.com

Один із лідерів передфінальної стадії Main Event WSOP Хе Пак фінішував на 6 місці (1,4 мільйона доларів), п'ятим став гравець-любитель зі Стамбула Озгур Сечілміс (1,8 мільйона доларів), у топ 4 завершив змагатися Джошуа Ремітіо. Йому вдалося виграти 2,3 мільйона доларів.

Пізно вночі троє фіналістів Main Event WSOP повернуться до гри та визначать, хто забере головний приз 8 мільйонів доларів разом із золотим браслетом.

Чип-лідер Main Event WSOP Корай Альдемір / Фото PokerNews