Ярмарок марнотратства: як хайролери смітили грошима в дорогому турнірі

Що таке 25 тисяч доларів для покериста-мікролімітчика – банкрол на кілька років. А от для гравців із глибоким гаманцем – швидкоплинна турнірна пригода позбавлена раціонального зерна.

Черговий онлайн-турнір з бай-іном 25 000 доларів викликав чималий ажіотаж серед покерних зірок. Хлопці з легкістю перебили гарантію у мільйон баксів, ще б пак, рясно поливали грошима доки дозволяв регламент.

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Віктор Маліновський і Стівен Чідвік залишили в призовому фонді по 100К і "запили їх водою". Джейсон Кун вистрелив 6 "набоями" і ледве відбив інвестиції, посівши 4 місце – 217 тисяч доларів призових. Але це ще квіточки. Деякі персонажі стрибали у турнір за хвилину до кінця пізньої реєстрації з надією розкрутитись лише із 12 великих блайндів.



Артур Мартіросян / фото WPT

Переможцем із цього божевілля вийшов Артур Мартіросян, який поповнив банкрол на 445 тисяч доларів. У хедз-апі росіянин обіграв Хуана Пардо Домінгеза, якому перепало 350 тисяч. На цьому ярмарок марнотратства, вочевидь, не завершиться. Онлайн-турніри за 25 тисяч доларів регулярно відбуватимуться до 6 лютого.