Як зекономити 100 тисяч доларів: майстер-клас від Дага Полка

Нещодавно фінішував 8-й сезон відродженого шоу "High Stakes Poker", де зірки покеру змагаються у кеш-грі з високими лімітами.

Впродовж сезону не бракувало ефектних епізодів з сотнями тисяч доларів у центрі столу та, мабуть, найяскравішим моментом шоу стала роздача, де великий банк, навпаки, не зібрався.

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Даг Полк, зібравши стріт на флопі, викинув карти в пас у відповідь на ол-ін від Філа Хельмута і, як виявилося, правильно зробив, адже у Філа на руках був старший стріт. Це той випадок, коли краще один раз побачити:

Навряд чи знайдеться багато гравців, які б змогли повторити неймовірний фолд Полка. Чимало профі, та й сам Філ Хельмут роздавали Дагові безліч компліментів за цей пас. Тож американець вирішив розповісти чим керувався, приймаючи таке рішення.

Даг зізнався, що першою думкою було зробити кол, проте спочатку він гадав, що у Філа значно менший стек ніж 100 тисяч доларів. Коли ж дилер озвучив суму Полк вирішив задуматися.

Проти багатьох професійних гравців Даг зробив би кол у такій ситуації, утім тайтовий імідж Хельмута змусив його не поспішати. Чи дійсно Філ, який так не любить програвати свої фішки може поставити ол-ін майже 100 тисяч доларів із флеш-дро, стріт-дро чи навіть сетом? Відповідь виявилася "ні" і вона зберегла Полкові чималу суму грошей.

До всього, Даг зізнався, що йому було приємно загнати Хельмута в тілт, адже після тієї роздачі Філ ніяк не міг перестати думати про рішення Полка, називаючи це найкращим фолдом, що він бачив за багато останніх років.