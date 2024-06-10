Найпростіший спосіб виграти браслет WSOP і понад 300 000 доларів

Ден Сепіол дав майстер-клас гри в турнірі у форматі Shootout. Американець виграв свій перший золотий браслет в рамках Світової серії покеру.

У грудні минулого року Ден Сепіол став справжньою зіркою на фініші покерного сезону. Американець виграв турнір WPT і рекордною гарантією і поклав до кишені майже 5.3 мільйона доларів. Тепер настав час приміряти перший в кар’єрі браслет WSOP.

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Для дебюту Сепіол обрав турнір 1 500 No Limit Hold'em SHOOTOUT, в якому, на перший погляд, тріумфувати значно простіше, ніж у традиційних івентах. Річ у тому, що цей формат змагань передбачає гру за олімпійською системою. Із загальної кількості учасників, а в цьому випадку це 1 534 покеристи, формуються столи 9-max. До наступного раунду проходять лише переможці своєрідних SNG. Відтак, аби пробитись до фіналу, достатньо було здолати два таких етапи. Боротьбу за титул в заключний день вели 16 гравців.

Турнір виявився для мене легкою прогулянкою. Перші два столи пройшов дуже легко. У заключний день я швидко набив чип-лідерський стек і без проблем довів справу до перемоги. Святкувати тріумф ніколи, не хочу пропускати інші івенти. Уже готують до турніру 25K NLHE,

– розповів Ден Сепіол після перемоги.



Ден Сепіол / Фото PokerNews

Тріумф американця організатори оцінили у 305 849 доларів. Це другий найбільший виграш Сепіола після тріумфу у вже згаданому мегаівенті WPT.

Шону Тросі, на відміну від попереднього чемпіона, до перемог на WSOP не звикати. Американець виграв свій третій браслет і знову в турнірі з Омахи. До перемог зразка 2022 року в 10K WSOP PLO8 Championship і 2023-го у 1,5K WSOP PLO, майстер чотирикарточної гри додав титул івенту 10К Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship.

Цього разу дисперсія була на моєму боці. До 3-max я весь час був серед лідерів. Двічі пощастило наловити хороші стартери і подвоїтись. До тепер перебуває в легкому шоці. Але потрібно зібратись, бо планую відіграти всю Омаху до кінця серії,

– прокоментував свій виступ Шон Троха.



Шон Троха святкує третю перемогу на WSOP / Фото PokerNews

Для цього у Шона Трохи є непоганий банкрол. Тріумф приніс йому 536 713 доларів призових.

Аматор, який зазвичай грає в покер вдома, виграв свій перший золотий браслет

Брент Харт, для якого картярська гра не більше ніж хобі, підкорив один найважчих турнірів Світової серії. Американець тріумфував в івенті з Холдему за 5 000 доларів.