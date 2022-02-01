Як покер-румам зекономити гроші: поради від легенди онлайн-гри

Відомий гравець і покерний бекер Патрік Леонард занепокоєний фінансовими втратами покерних платформ. Британець, який на турнірному покері собаку з’їв, пропонує кілька ідей для економії коштів та додаткового заробітку.

Патріка Леонарда вважають одним із найбільш успішних покеристів в історії онлайн-гри. Британець у свої 33 роки накопичив вже більше 15 мільйонів доларів призових.

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Не дивно, що Патрік Леонард так сильно переймається втратами покерних платформ. Адже від їх фінансового довголіття залежать успішність його професії. Серйозно похитнути матеріальний добробут покерної площадки можуть систематичні оверлеї. Мова про невисоку активність учасників турніру, що не дозволяє бодай повторити гарантований призовий фонд.

Патрік Леонард пропонує скасувати гарантії, встановивши приблизний призовий фонд, виходячи із аналітики. Якщо ж покеристи не досягли і цієї цифри, гравцям повертають комісію і вони борються за ті призові, які накопичили своїми бай-інами.



Онлайн-покер / фото McCainPoker

Також британець пропонує впровадити своєрідну рекламну паузу впродовж щогодинної 5-хвилинної перерви. І від цього, вважає експерт, виграє і покер-рум і його клієнти. Адже частину зароблених від реклами грошей можна інтегрувати у призовий фонд. Турнір стане більш привабливим для покеристів, а платформа отримає додатковий рейк.

Ідеї Патріка Леонарда, що було очікувано, не знайшли безапеляційного схвалення. Кілька його підписників апелюють, що відсутність гарантованого призового фонду уб’є дух МТТ-покеру. Мовляв, чітке розуміння того, на що ти претендуєш, додає спортивного азарту. Крім того, більшість регулярів формують свою загрузку, саме відштовхуючись від гарантії.