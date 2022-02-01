Как покер-румам сэкономить деньги: советы от легенды онлайн-игры

Известный игрок и покерный бекер Патрик Леонард обеспокоен финансовыми потерями покерных платформ. Британец, который на турнирном покере собаку съел, предлагает несколько идей для экономии средств и дополнительного заработка.

Патрика Леонарда считают одним из самых успешных покеристов в истории онлайн-игры. Британец в свои 33 года накопил уже более 15 миллионов долларов призовых.

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Неудивительно, что Патрик Леонард так сильно озабочен потерями покерных платформ. Ведь от их финансового долголетия зависит успешность его профессии. Серьезно пошатнуть материальное благосостояние покерной площадки могут систематические оверлеи. Речь о невысокой активности участников турнира, что не позволяет хотя бы повторить гарантированный призовой фонд.

Патрик Леонард предлагает отменить гарантии, установив примерный призовой фонд, исходя из аналитики. Если же покеристы не достигли и этой цифры, игрокам возвращают комиссию и они борются за те призовые, которые накопили своими бай-инами.



Онлайн-покер / фото McCain Poker

Также британец предлагает внедрить своеобразную рекламную паузу на протяжении ежечасного 5-минутного перерыва. И от этого, считает эксперт, выиграет и покер-рум и его клиенты. Ведь часть заработанных от рекламы денег можно интегрировать в призовой фонд. Турнир станет более привлекательным для покеристов, а платформа получит дополнительный рейк.

Идеи Патрика Леонарда, что было ожидаемо, не нашли безапелляционного одобрения. Несколько его подписчиков апеллируют, что отсутствие гарантированного призового фонда убьет дух МТТ-покера. Мол, четкое понимание того, на что ты претендуешь, добавляет спортивный азарт. Кроме того, большинство регуляторов формируют свою загрузку, именно отталкиваясь от гарантии.