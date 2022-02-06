В 2021 році Кріс Брюер провів свій найбільш успішний сезон, освоївши нову для себе дисципліну – турнірний покер. За сумою призових американець посів 15-те місце у світі.

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Ще 2 роки тому Кріс Брюер спеціалізувався на дорогій кеш-грі і був самодостатнім покеристом у цьому ремеслі. За 6-7 років американець пройшов шлях від мікролімітів в 1/2 долари до гри, де за ціну великого блайнда можна придбати уживаний автомобіль. Але пандемія змусила плюсового кешовика приєднатись до армії MTT-шників.



Кріс Брюер під номером 937 / фото Cardplayer

Усього цього б не сталося, якби не вольове рішення Кріса Брюера, яке, ймовірно, коштувало йому олімпійської медалі. У коледжі, на початку 10-х років, американець спеціалізувався в бігу на довгі дистанції і навіть мітив у збірну США. Але незадовго до закінчення навчання хлопець познайомився із покером і зробив вибір на користь інтелектуальної гри.

Не знімаючи кросівок та шортів, Кріс уже почав освоювати нову професію. Брюер зареєструвався в одному із онлайн-румів, де грав у кеш, почав читати спеціалізовану літературу і годинами розбирав свої сесії. Уже незабаром хлопець покрокував лімітами вгору і пересів із віртуальних столів за живі. Кар’єра занесла Кріса до Лос-Анджелеса, де він ледве не спустив увесь свій банкрол.



Кріс Брюер / фото Poker GO

В одній із сесій на блайндах 10/25 доларів покерист розміняв 70 тисяч – практично усе, що мав за спиною. Риболовля на "фіша" ледве не повернула Кріса до витоків його кар’єри. Але в доленосному виставленні A-J Брюера встояли перед 7-5 агресивного опонента. Такі валідольні роздачі добряче загартували хлопця і він уже більш спокійно мирився із невдачами, які чекали на нього в майбутньому.

Кріс із посмішкою згадує жорстокий кулер в онлайн-грі, яка звела його із мастодонтом хайролу Віктором Маліновським. В 4-бет поті "limitless" якимось дивом протягнув до рівера с’ютові 7-2 і прибив стрітом дві страші пари Брюера – тузи/десятки. В банку, на секундочку, було уже 500 000 доларів. Але від цього ніхто не застрахований, резюмує Кріс, якщо ти граєш на лімітах 1000/2000 баксів.



Кріс Брюер / фото Poker GO

Куди менші інвестиції американець спрямовував на турнірний покер, який для нього був розвагою, вбиванням часу в очікуванні гідних суперників за кеш-столами. Усе змінилось, коли планету накрила пандемія. Залишившись наодинці із монітором, Кріс почав приділяти більше уваги онлайн-МТТ, а курси успішних турнірних гравців Ніка Петранджело та Бена "bencb789" Ролле докорінно змінили ставлення кешовика до цієї дисципліни.

В кінці 2020 року Брюер зіграв наживо кілька турнірів по 10 000 доларів, а 18 грудня оформив свій перший титул в офлайн-покері – 108 000 призових. А далі пішло-поїхало. У 2021-му Кріс здобув 5 вікторій, 37 разів потрапляв у призи, оформив свій бест-кеш – 427 500 доларів, а загалом за сезон назбирав 3 070 091 призових.



Кріс Брюер / фото PokerNews

Не обійшлось, звісно, і без набитих гуль. В тусовці хайролерів Кріса Брюера нагородили званням головного невдахи року. Американець зіграв у 8 турнірах з бай-іном 100 000 доларів і в кожному другому вилетів на баблі. Але бойовий дух хлопець зі спортивним характером, звісно, не втратив. Вже у січні цього року Кріс Брюер тричі оформив фініш у топ-3 престижних живих турнірів і націлився на черговий успішний сезон.