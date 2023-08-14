Як осоромився Даг Полк: покерист провернув невдалий блеф за 700 000 доларів

Популярний покерист і стример Даг Полк виніс занадто важкий урок з агресивної гри. Протягом тижня він провів невдалі спроби блефу, програвши понад 700 000 доларів.

Даг Полк проаналізував найважчі роздачі для нього цього літа. Спочатку американець спробував блефувати під час трансляції Hustler Casino Live. Кеш-ігри на високих лімітах завжди цікаві глядачам. Особливо коли за столами з'являється "король блефів" Том Дван. Саме проти Двана Полк вирішив зіграти у стилі свого суперника.

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Даг відчайдушно проставив 3 барреля у Двана, який спершу спіймав сет, а на рівері підсилився до фул-хаусу. У підсумку намагання зіграти яскравий блеф завершилося нищівною поразкою. Банк понад 1 000 000 доларів відправився Тому Двану.

За кілька днів Даг Полк зустрівся з Чанрасі Кхуном у турнірі WSOP із бай-іном 25 000 доларів. Американець знову зіграв блеф на всі фішки. Роздача починалася зовсім скромно – опонент зіграв лімп із рукою 8-6, а Полк прочекав із Q-4.

Дошка 5-6-3 відкривала перспективу на стріт кожному з них, однак Кхун отримав пару та зробив ставку – Полк зрівняв. На тьорні прийшов король. Даг вирішив зіграти чек-рейз, але Кхун не викинув. Дев'ятка на рівері поставила Полка у скрутне становище. Йому довелося блефовувати на всі фішки з дама-хай. Опонент зробив блискучий кол із третьою парою та забрав усі фішки, а Даг Полк завершив невдалий тиждень блефів, програвши 700 000 доларів.