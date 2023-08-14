Как оконфузился Даг Полк: покерист провернул неудачный блеф за 700 000 долларов

Популярный покерист и стример Даг Полк вынес дорогостоящий урок агрессии. За одну неделю он провернул неудачные попытки блефа, проиграв около 700 000 долларов.

Даг Полк проанализировал свои самые тяжелые раздачи этого лета. Сначала американец попытался разыграть красивый блеф во время трансляции Hustler Casino Live. Кэш-игры на высоких лимитах всегда вызывают интерес у зрителей. Особенно когда за столами появляется "король блефов" Том Дван. Именно против Двана Полк решил сыграть в стиле своего соперника.

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Даг отчаянно поставил 3 барреля против Двана, который на флопе поймал сет, а на ривере усилился до фулл-хауса. В итоге красивый блеф превратился в сокрушительное поражение. В банке оказалось более 1 000 000 долларов.

Через несколько дней Даг Полк встретился с Чанраси Кхуном в турнире WSOP с бай-ином 25 000 долларов. Американец снова попытался провернуть блеф. Раздача начиналась скромно – оппонент сыграл лимп с рукой 8-6, а Полк прочекал с Q-4.

Доска 5-6-3 открывала перспективу на стрит каждому из них, однако Кхун получил пару и сделал ставку. Полк сравнял. На тёрне пришёл король. В этот раз Даг решил сыграть чек-рейз, но Кхун не выбросил. Девятка на ривере поставила Полка в затруднительное положение. Ему пришлось доблефовывать с дама-хай. Оппонент сделал блестящий круг с третьей парой и забрал все фишки, а Даг Полк закончил неудачную неделю блефов, проиграв около 700 000 долларов.