Паламар "постраждав" від агресора, але все одно збагатився на кілька мільйонів

Українські покеристи не втомлюються демонструвати високі результати у найпрестижніших онлайн-турнірах. Цього тижня відзначився Володимир Паламар.

Статусний GGMillions з бай-іном 10 300 доларів уже став майже "домашнім" турніром для Андрія Держипільського, який упродовж 2024 року встиг кілька разів заїхати за фінальний стіл. Втім, цього разу Андрій фінішував "лише" 15-м, заробивши понад 24 тисячі доларів. Натомість представником синьо-жовтого прапора за фіналкою став Володимир Паламар.

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За вирішальний стіл українець сідав із сьомим стеком серед дев’яти учасників (21 великий блайнд). Невдовзі Паламар опинився в когорті коротунів, але все ж зумів пересидіти кількох опонентів, фінішувавши четвертим. Це принесло його понад 150 тисяч доларів призових (майже 6 мільйонів гривень).

Вибив Володимира зі змагань Роберто LemonHouse Перез. Мексиканець, який досі був куди більш відомим своїми успіхами в кеш-грі, дуже агресивно провів увесь турнір та фіналку, зокрема. Це, зрештою, і привело його до успіху. Перез вперше у кар’єрі став переможцем GGMillions та заробив 315 тисяч доларів призових за першу сходинку.

Результати фінального столу GGMillions:

Роберто LemonHouse Перез – 315 092 доларів Павло Плешув – 246 073; axelroses – 192 173; Володимир Паламар – 150 079; Барак Вісброд – 117 205; Олівер Вайс – 91 532; Оттомар Ладва – 71 483; Еліот Худон – 55 825; Махер Mr Nouira Нуїра – 43 597.

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