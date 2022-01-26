Головна подія World Series of Poker Circuit у чеському Розвадові дала жвавий старт європейському покерному сезону. Турнір зібрав 808 входів, а призовий фонд сягнув 1 189 780 євро.

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З-поміж сотні учасників за коштовний перстень змагались і кілька українців. Найкращий результат показав Дмитро Бистровзоров, який фінішував на 36-му місці. А от до кульмінації, себто до фінального столу, добратись не вдалось жодному представнику пострадянського простору.

Лише двоє найкращих гарантували собі 6-значні виплати, а головний приз, на думку експертів, повинен був відправитись до Сербії. Досвідчений Александар Томовіч у хедз-апі зійшовся із аматором Фейзулою Караарсланом. Утім, у покері клас не завжди б’є агресію. Турок грав як востаннє в житті і така стратегія дала результат.



Хедз-ап Головної події WSOP Circuit / фото PokerNews

Окрім персня WSOPC, чемпіон отримав 204 тисячі євро. Зважаючи на попередній бест-кеш Фейзули, початківець майже у 100 разів перевершив своє найкраще досягнення. На додачу, турок отримав квиток на Головну подію WSOP Europe за 10 350 євро, яка такою відбудеться у чеському Розвадові.