Тест від Покер 24 допоможе зрозуміти, до якої категорії гравців належите саме ви. Оберіть одну із чотирьох картинок (послідовність: зліва – направо і зверху – вниз) і дізнайтесь, над якими тактичними елементами вам не завадить ще попрацювати.

До теми Майстер домінування, чи хайролер: дізнайся про свої покерні чесноти



Візуальний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою сервісу DALL-E

Лев

Якщо обрали "лева", не боїтесь приймати складних рішень, навіть якщо ситуація вимагає ризикнути усім стеком. Ви любите брати ініціативу і контролювати гру, подекуди зловживаючи агресією. Утім, користуєтесь авторитетом серед суперників і часто виграєте банки навіть без шоу-дауну.

Вітрильник

Вибір другої картинки характеризує вас як гравця, який володіє гнучкою тактикою. Ви умієте швидко адаптуватися до змін, як то суттєве коливання розміру стеку, чи пересадка за новий стіл з іншою динамікою гри. Насамперед вам легко дається гра з турбованою структурою зростання блайндів.

Підзорна труба

Третій символ підкреслює вашу далекоглядність і стратегічне планування. Ви, як у шахах, плануєте розіграш на кілька ходів вперед, аж до останньої "вулиці" і чітко усвідомлюєте, на який ризик ідете. Суперникам важко передбачити ваші дії, а слабкі опоненти зазвичай уникають протистояння з вами сам на сам.

Ключ

Остання картинка, де зображений ключ, характеризує вас, як гравця, який уміє добре "читати" суперників і розгадувати непрості ігрові ребуси. Завдяки непересічним аналітичним здібностям, ви здатні викривати вишукані блефи опонентів і часто відважуєтесь на доречні хіроу-коли.