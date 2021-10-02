У Лас-Вегасі завершилися перші події WSOP-2021. У дебютному турнірі з Безлімітного Холдему серед співробітників казино з бай-іном 500 доларів було зроблено 419 входів.

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Першим переможцем Світової серії покеру в 2021 році став Джеймс Барнет – дилер і флор "Caesars Palace". Йому 36 років, родом він із Каліфорнії. За свою перемогу американець отримав 36 000 доларів.

Джеймс Барнет переміг на турнірі WSOP / Фото Pokerfirma

Я один із найщасливіших людей у ​​світі. У мене є друзі, родина, я займаюся тим, що люблю. Я би не назвав це роботою. Перемога на WSOP – просто вишенька на торті, – зазначив Джеймс Барнет.

Чемпіоном турніру Covid-19 Charity Relief Event по Безлімітному Холдему з бай-іном 1 000 доларів став відомий професіонал та коментатор Джеремі Осмус. За свою кар'єру він виграв понад 6 мільйонів доларів, а також має золотий браслет Світової серії, який отримав у Парижі на WSOP-2013.

Цікаво, що Осмус ледве встиг заявитися в цей турнір на останніх рівнях пізньої реєстрації через величезні черги. Проте, завдяки формату турбо, йому вдалося подолати поле з 266 гравців. За фінальним столом в 5-макс зібралося аж 3 чемпіона WSOP: Мітчел Халверсон, Стів Грос і Джеремі Осмус.

Джеремі Осмус за фінальним столом / Фото Pokeroff

Турбо-турніри – це весело. Менше тиск на учасників, менше потрібно скіла, щоб перемогти. Правда, для турніру WSOP за 1 000 доларів, звичайно, було дуже багато регулярів, – відзначив Осмус.

Другий браслет Світової серії для Джеремі Осмуса приніс йому ще й 48 000 доларів. Це був благодійний турнір, завдяки якому вдалося зібрати 34 600 доларів. Кошти будуть перераховані благодійним організаціям, що підтримують медичних працівників.