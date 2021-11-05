Виграв мільйони, втратив усе, пізнав Бога: історія покериста Пратюші Буддіги

Попереднє десятиріччя подарувало чимало яскравих і успішних покерних гравців. Пратюш Буддіга у цій зірковій компанії був на провідних ролях, утім, стрімко упав на саме дно, втративши контроль над емоціями і банкролом.

Американець індійського походження розривав офлайн якихось 7-8 років тому. Численні 6-значні заноси принесли Пратюшу Буддізі солідний капітал – майже 6,5 мільйонів доларів призових.

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У 2015 році американець перебував на другій сходинці Global Poker Index і його по праву вважали одним із найкращих покеристів світу того часу. Однак, мільйони доларів і слава настільки запаморочили 26-річному хлопцю голову, що разом із зірочкою Буддіга упіймав безжальний даунсвінг.



Пратюш Буддіга / фото Poker Central

Хайролер почав круто заливатись і за кілька місяців спустив 90% свого банкролу. Серйозну депресію покерист заливав непомірними дозами алкоголю і заїдав калорійною їжею. Як наслідок – 23 зайвих кілограми і думки про суїцид.

Від повного падіння Пратюша Буддігу врятували подкасти Тіма Ферріса на теми стоїцизму та буддизму, а також знайомство із ринком криптовалют. Перший аспекти допоміг американцю привести до ладу психічне здоров’я, останній – поправити фінансове становище.



Пратюш Буддіга / фото Poker News

Тож, Буддіга знову запалив за овальними столами у 2016-2017 роках, після чого вирішив піти на покерну пенсію. Американець продовжив активно інвестувати у крипто-ринок, однак і тут на хлопця чекав крах. Банальна жадібність коштувала Буддізі практично усіх інвестицій. В 2018 році ринок зазнав чергового обвалу і Пратюш вкотре "пробив дно".

Але ця історія із хеппі-ендом, незважаючи на всі невдачі героя. Пратюш спробував знайти розраду на любовному фронті і дівчина на ім’я Гвен стала справжньою рятівною соломинкою для авантюриста. Незважаючи на дивну поведінку на першому побаченні, Буддіга зумів підкорити серце жінки. Гвен, своєю чергою, познайомила Пратюша із релігією, яку покерист колись вважав дурною і безглуздою, – християнством.



Пратюш Буддіга із дружиною Гвен / фото Pokeroff

Влітку цього року Пратюш і Гвен побралися. Колишня зірка покеру не вживає алкоголю і перебуває в хорошій фізичній формі. А найголовніше, Буддіга почуває себе вільним, наскільки це можливо. Він присвятив себе служінню Богу і лише, набивши цілу купу гуль, зрозумів чого насправді прагнув усе своє життя.

Стаття підготовлена за матеріалом Pokeroff