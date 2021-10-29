Відповідальна гра і оподаткування: відбувся круглий стіл для представників грального бізнесу

Прес-зал "Українських Новин" дедалі частіше збирає ліцензованих операторів гральної сфери і тих, хто регулює діяльність цього бізнесу. Спікери круглого столу "Актуальні тенденції розвитку грального бізнесу в Україні", традиційно, підняли кілька важливих тем.

Дотримання принципів відповідальної гри – одна із тем, яка стосувалась, насамперед, покеру. Іншими словами, позиціонування інтелектуальної гри, як виду спорту, а не азартного захоплення.

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В планах бренду "PokerMatch" – запуск масштабної соціальної кампанії, направленої на пропаганду відповідальної гри. Ми будемо проводити соціальні заходи і розказувати користувачам про ці принципи. Гра у покер – це приємне проведення часу, а не спосіб заробляти гроші, – наголосив директор "ПокерМатч.ЮА" Віктор Кириченко.



Віктор Кириченко / фото "Українські Новини"

Також, в ході круглого столу підбили підсумки роботи Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, яка показала неабияку ефективність за неповний рік своєї діяльності.

Завдяки роботі КРАІЛ за неповний 2021 рік, держава отримала, як мінімум, 1,3 млрд гривень лише завдяки ліцензійним платежам. У проекті бюджету на 2022 рік закладається така ж логіка ефективності, коли доходи від Комісії будуть в рази перевищувати витрати на її утримання, – підкреслив керівник Ukrainian Gambling Council Антон Кучухідзе.



Антон Кучухідзе / фото "Українські Новини"

Ще ефективніше гральний бізнес співпрацюватиме із державою після ухвалення законопроекту щодо оподаткування цієї сфери. На думку експертів – це питання найближчих місяців.

Борис Баум / фото "Українські Новини"

Стосовно податків, за моєю інформацією голосування повинно відбутись в середині листопада. На цей сесійний тиждень винесли багато податкових питань. Найголовніше, аби до кінця року ця справа завершилась. Думаю, так і станеться, – поділився думками перший заступник глави Консультаційно-експертної ради КРАІЛ Борис Баум.