Ответственная игра и налогообложение: состоялся круглый стол для представителей игорного бизнеса

Пресс-зал "Украинских Новостей" все чаще собирает лицензированных операторов игровой сферы и тех, кто регулирует деятельность этого бизнеса. Спикеры круглого стола "Актуальные тенденции развития игорного бизнеса в Украине" традиционно подняли несколько важных тем.

Соблюдение принципов ответственной игры – одна из тем, касающихся прежде всего покера. Другими словами, позиционирование интеллектуальной игры как вида спорта, а не азартного увлечения.

Читайте также: Украинский покер-рум встретит Хэллоуин двумя акциями

В планах бренда PokerMatch – запуск масштабной социальной кампании, направленной на пропаганду ответственной игры. Мы будем проводить социальные мероприятия и рассказывать пользователям об этих принципах. Игра в покер – это приятное времяпрепровождение, а не способ зарабатывать деньги, – подчеркнул директор "ПокерМатч.ЮА" Виктор Кириченко.

Виктор Кириченко / фото "Украинские Новости"

Также, в ходе круглого стола подвели итоги работы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, которая показала незаурядную эффективность за неполный год своей деятельности.

Благодаря работе КРАИЛ за неполный 2021 год государство получило как минимум 1,3 млрд гривен только благодаря лицензионным платежам. В проекте бюджета на 2022 год закладывается такая же логика эффективности, когда доходы от Комиссии будут в разы превышать расходы на ее содержание, – подчеркнул руководитель Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе.

Антон Кучухидзе / фото "Украинские Новости"

Еще эффективнее игорный бизнес будет сотрудничать с государством после принятия законопроекта о налогообложении этой сферы. По мнению экспертов, это вопрос ближайших месяцев.

Борис Баум / фото "Украинские Новости"

Касательно налогов, по моей информации, голосование должно состояться в середине ноября. На эту сессионную неделю было вынесено много налоговых вопросов. Самое главное, чтобы до конца года это дело завершилось. Думаю, так и произойдет, – поделился мыслями первый заместитель главы Консультационно-экспертного совета КРАИЛ Борис Баум.