Трансляціями із басейну інтернет-спільноту уже не здивуєш, але чого не зробиш заради аудиторії. Канадський стрімер Кевін Мартін пересів із комфортного робочого крісла у джакузі, після того як його підписники виконали умови своєрідного аукціону.

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"Мокрий" стрім канадець оцінив у 2 мільйони балів каналу – очок, які нараховують глядачам за активність під час трансляції. Публіка не змусила свого кумира довго чекати і Мартіну довелось впродовж 9 годин хлюпатись у воді, ризикуючи власними грошима.



Кевін Мартін / Twitter

Зрештою, усі весело провели час, але часто повторювати такі експерименти Кевін не горить бажанням. Стрімер витратив чимало часу і зусиль, аби облаштувати робоче місце у незвичній локації, із ладу вийшла пара навушників, та й результат сесії видався доволі скромним. В курортній атмосфері Мартін награв лише на одну фіналку без перспектив на профіт.