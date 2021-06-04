Після чергового плюсового стріму Тардіф виділив певну суму, яку не афішує, для закупівлі Go Kart. Це такий візок із вмонтованою у нього ігровою консоллю. В комплекті також ідуть 24-дюймовий монітор і пара контролерів.

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Go Kart зібраний із безпечних для дітей матеріалів, а грати в улюблені ігри на лікарняному ліжку малюки можуть практично у будь-якому положенні тіла. Вартість одного такого пристрою – 3,5 тисячі доларів. Go Kart / Twitter

Завдяки Патріку Тардіфу та іншим благодійникам, маленькі пацієнти значно легше пораються із лікуванням, у дітей зникає відчуття ізольованості і тривоги, а позитивні емоції допомагають їм швидше одужати.

Добру місію британський покерист виконує за активної підтримки своїх глядачів. Патрік регулярно влаштовує благодійні стріми на платформі Twitch.