Відомий професіонал Айзек Хекстон вперше виграв браслет Світової серії покеру

Американський покерист заробив за свою кар'єру понад 35 000 000 доларів, частину з яких на серії WSOP. Попри величезну кількість титулів і досягнень, Хекстон довгий час залишався без браслета Світової серії покеру.

Під час пандемії Айк Хекстон рідко з'являвся на серіях, але його повернення у покер стало тріумфальним. Лише цьогоріч він виграв 5 дорогих турнірів, тому мав шанси продовжити переможну серію у Лас-Вегасі та завоювати свій перший браслет WSOP.

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Очікування виправдалися. У хайролерському турнірі з бай-іном 25 000 доларів Хекстон вкотре довів, що є одним із кращих покеристів сучасності. Подія стала рекордною для WSOP у показнику відвідуваності. Турнір зібрав 301 вхід і понад 7 000 000 доларів призового фонду.

Я показував високі результати, посідаючи 2 та 3 місця. Приємно нарешті виграти. Здолати 300 гравців у такому важкому турнірі, можливо, одне з моїх найбільших досягнень,

– прокоментував Хекстон.

Тепер Айзек нарешті залишив "безбраслетний клуб" кращих гравців. Приз за перемогу на High Roller склав 1 698 215 доларів. Це вже шоста перемога Хекстона в офлайні за 2023 рік. Загалом цьогоріч він оформив майже 8 000 000 доларів призових.

Серед найкращих гравців світу, які ще не вигравали браслетів WSOP, залишаються Кріс Брюер, Ніклас Астедт, Сет Девіс та Марія Хо.