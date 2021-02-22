Відомий покерний онлайн-рум припиняє своє існування

Full Tilt, що свого часу був одним із найбільших інтернет-майданчиків для гри в покер, закривається. Офіційно рум припинить існування 25 лютого.

Майданчик набрав значну популярність усередині 2000-х років, позиціонуючи себе як рум створений гравцями для гравців. Біля його витоків дійсно стояли Кріс Фергюсон, Говард Ледерер та інші професіонали.

Читайте також: Том Дван проплатив каре: огляд чергового епізоду "High Stakes Poker"

Програмний софт Full Tilt не раз отримував нагороди та визнання від гравців, як найкращий в індустрії. Тривалий час майданчик був чи не головною ареною кеш-ігор із захмарними ставками. Саме тут свою славу здобував Isildur1, постійно грали Том Дван, Філ Айві, Патрік Антоніус та інші.

Обвалилося все, буквально, в одну мить – унаслідок "Чорної п’ятниці". У 2011 році влада США заборонила онлайн-покер в країні. Для Full Tilt це мало навіть гірші наслідки, ніж для інших румів. У ході розслідування виявилося, що згадані Фергюсон, Ледерер та інші керівники компанії використовували гроші з акаунтів покеристів у власних цілях.

В 2014 році Full Tilt перейшов до нового власника, що погасив борги руму і відновив його роботу. Проте, повернутися до колишньої популярності Full Tilt уже не вдалося.