На обох канадців чекають цілком реальні випробування – покерний регуляр до сьомого поту трудитиметься в залі, а майстер бойових мистецтв студіюватиме покерну грамоту і награватиме багатогодинні сесії в онлайні.

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Патрік Тардіф – успішний канадський регуляр, який, насамперед, спеціалізується на МТТ-грі в онлайні. "Egption" пройшов тернистий шлях від турнірів з бай-іном по 4 долари, до банкролу, який дозволяє катати івенти хайролерів по 25 000 баксів. Крім того, Тардіф є популярним стрімером, який на своєму твічі зібрав майже 44 тисячну аудиторію.



Патрік "Egption" Тардіф / фото PokerNews

Еліас "The Spartan" Теодору у своїй професії також тертий калач. В 2014 році канадець переміг у популярному бійцівському реаліті-шоу "The Ultimate Fighter", після чого отримав контракт із найпрестижнішим промоушеном змішаних бойових мистецтв UFC. Професійний рекорд "Спартанця" – 21 бій, 18 перемог, 9 дострокових.



Еліас "The Spartan" Теодору / фото fansided.com

За успіхами обох парубків на нових поприщах можна буде спостерігати на ютуб-каналі Патріка Тардіфа. Першу серію шоу-челенджа покажуть вже цього тижня.