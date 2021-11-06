Відмовився від сексу на рік: Філ Гельмут розкрив секрет своєї перемоги на WSOP

Виявляється, щоб виграти свій перший браслет Світової серії покеру в далекому 1989 році, Філ Гельмут заради цього цілий рік не займався сексом. Але як це могло допомогти?

Найбільш титулований покерист світу за кількістю виграних браслетів WSOP розкрив секрет своєї першої перемоги. У 1988 році 23-річний Філ Гельмут чомусь вирішив, що відмовившись від сексу, це допоможе йому досягти успіху в покері.

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Напередодні Світової серії 1989 року Гельмут повністю призупинив своє інтимне життя. На той момент він серйозно вірив, що в цьому є якийсь сенс, і це допоможе йому виграти турнір Світової серії покеру.

Мені здавалося, якщо я уникатиму сексу, то зможу виграти Головну подію WSOP. Якщо я займатимуся сексом, то це значно знизить шанси на перемогу. Одному богу відомо, чому це спало мені на думку, – розповів Філ Гельмут через багато років.

Як не дивно, але Гельмут переміг у Main Event і забрав 750 тисяч доларів разом із першим чемпіонським браслетом. У хедз-апі він здолав іншого відомого гравця Джонні Чена. Та перемога принесла Гельмуту звання наймолодшого чемпіона WSOP, яке він утримував понад 20 років, поки Пітер Істгейт не встановив новий рекорд у 2008 році.

Філ Гельмут після перемоги на WSOP / Фото PokerNews

Також Філ розповів, що у квітні 1989 року він відмовив гарній дівчині, щоб зберегти обіцяний період "цнотливості". До речі, майбутню дружину Гельмут зустрів через 13 місяців після перемоги у Головній події WSOP.