Відмова від соцмереж принесла Лендону Тайсу 150 тисяч доларів

Біл Перкінс та Лендон Тайс відіграли уже третю сесію свого хедз-ап протистояння.

Цього разу 21-річному професіоналу Тайсу нарешті вдалося продемонструвати свою перевагу у скілі над бізнесменом. Допоміг Лендону дещо нестандартний підхід: він вирішив на час поєдинку відмовитися від активності у соцмережах:

Беру перерву від соцмереж, поки це все не закінчиться. Там дуже багато випадкових відволікаючих факторів, шуму, думок. Насолоджуйтеся цим всім самі, а я просту йду звідси, щоб сконцентруватися на тому, що мені треба зробити. Будь ласка, притримайте меми до мого повернення. Моє завдання – перемогти.

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Результат таке рішення Лендона дало миттєво. За третю сесію, впродовж якої суперники відіграли приблизно 300 рук, він виграв у Перкінса 159 тисяч доларів. Відтак загалом Тайс тепер випереджає Біла на 98 000 баксів. Утім, нагадаємо, що цей матч Перкінс починав із форою у 720 тисяч, тож Лендону ще доведеться добряче попітніти, аби нівелювати цей гандикап.