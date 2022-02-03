Відмінна форма Андрія Любовецького: український чемпіон WSOPE заробив 72 000 доларів

Андрій Любовецький, який нещодавно здобув перший у кар'єрі золотий браслет WSOP Europe, відзначився в онлайні. Український покерист пробився за фінальний стіл престижного турніру з Омахи.

Подія Omaholic Bounty з бай-іном 2 100 доларів привернула увагу 556 учасників, завдяки яким призовий фонд було збільшено до 1 112 000 доларів. У турнірі змагалися зірки світового покеру.

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Десятки відомих гравців не зуміли пробитися до призової зони. Особливо засмутився Андраш Немет, який нокаутами заробив понад 20 000 доларів, але вилетів на 15 місці. Крім того, Бен Віліновскі так само назбирав кругленьку суму за вибивання опонентів – 19 312 доларів, однак і йому не знайшлося місця за фінальним столом.

Там змагався український покерист Андрій Любовецький. Володар браслету WSOPE дійшов до стадії 4-макс, пропустивши зіркових Даріо Саммартіно, Ісаака Хекстона та менш відомого Амі Барера, який у підсумку і став головним тріумфатором Omaholic Bounty. Чемпіон отримав 173 260 доларів. Українець за 4 місце заробив 72 923 долари.