Від срібного кубка до ювелірного шедевру: еволюція нагород на WSOP

Світова серія покеру уже розміняла шостий десяток і продовжує залишатись наймасовішим і найпопулярнішим фестивалем серед поціновувачів інтелектуальної гри. За 52 роки WSOP зазнала чимало змін і нововведень, зокрема, стосовно вигляду трофеїв, за які сперечаються покеристи.

Ювелірні компанії, які виготовляли браслети WSOP, завжди тримали у таємниці вартість прикрас. Але одного лише зовнішнього вигляду вистачає, аби зрозуміти, що мова про дуже коштовну забавку.

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Так у 2008 році Пітер Істгейт, який виграв Головну подію, приміряв 168-грамовий трофей із білого золота, інкрустований 291 діамантом (2.81 карат).



Браслет WSOP 2008 року / wsop.com

Круто виглядає і сучасна винагорода для найуспішніших підкорювачів Вегаса, але до такої розкоші Світова серія ішла поступово. На перших WSOP – з 1970 по 1974 роки – чемпіонові вручали срібний кубок. А перші браслети покеристи одягли в 1975 році. На додачу чемпіони отримували срібну дощечку із назвою турніру, який їм підкорився.



Браслети WSOP 1983, 2005, 2008 і 2018 років (зліва направо) / t.me/pokeroffru

У 1983 році на заміну браслетам прийшли золоті годинники, але ця традиція проіснували лише один сезон. З 80-х років і аж до 2004-го виробництвом трофеїв для WSOP займався виключно ювелір із Лас-Вегаса Мордехай Єрушалмі. А у новому тисячолітті за право представляти свою продукцію на WSOP борються флагмани на ринку ювелірних виробів.



Браслет для чемпіона WSOP-online / wsop.com

Віднедавна у виробника браслетів додалось роботи, адже тепер Світова серія із розмахом відбувається і в мережі інтернет. Онлайн-трофеї виглядають куди скромніше, аніж браслети, які розігрують наживо. Але зірки покеру ніколи не гнались за зовнішнім виглядом винагороди. Перемога на турнірі WSOP – успіх, який вимірюється, насамперед, незабутніми емоціями і вагомим статусом.