От серебряного кубка до ювелирного шедевра: эволюция наград на WSOP

Мировая серия покера уже разменяла шестой десяток и продолжает оставаться самым массовым и популярным фестивалем среди ценителей интеллектуальной игры. За 52 года WSOP претерпела немало изменений и нововведений, в частности, коснулись они вида трофеев, за которые сражаются покеристы.

Ювелирные компании, которые изготавливали браслеты WSOP, всегда держали в тайне стоимость украшений. Но одного только внешнего вида хватает, чтобы понять, что речь идет об очень ценной игрушке.

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Так, в 2008 году Питер Истгейт, который выиграл Главное событие, примерил 168-граммовый трофей из белого золота, инкрустированный 291 бриллиантом (2.81 карат).



Браслет WSOP 2008 года / wsop.com

Круто выглядит и современная награда для самых успешных покорителей Вегаса, но к такой роскоши Мировая серия шла постепенно. На первых WSOP с 1970 по 1974 годы чемпиону вручали серебряный кубок. А первые браслеты покеристы надели в 1975 году. Также чемпионы получали серебряную дощечку с названием турнира, который им покорился.



Браслеты WSOP 1983, 2005, 2008 и 2018 годов (слева направо) / t.me/pokeroffru

В 1983 году на замену браслетам пришли золотые часы, но эта традиция просуществовала лишь один сезон. С 80-х годов и вплоть до 2004-го производством трофеев для WSOP занимался исключительно ювелир из Лас-Вегаса Мордехай Йерушалми. А в новом тысячелетии за право представлять свою продукцию на WSOP борются флагманы на рынке ювелирных изделий.



Браслет для чемпиона WSOP-online / wsop.com

С недавних пор у производителя браслетов прибавилось работы, ведь теперь Мировая серия с размахом идет и в сети интернет. Онлайн-трофеи выглядят куда скромнее, чем браслеты, которые разыгрывают вживую. Но звезды покера никогда не гнались за внешним видом награды. Победа на турнире WSOP – успех, который измеряется прежде всего незабываемыми эмоциями и весомым статусом.