Від принцеси покеру до погроз мафіозі: одкровення Моллі Блум

Моллі Блум організовувала підпільні покерні ігри з високими ставками, за що отримала прізвисько "принцеса покеру". Подробицями своєї кар'єри вона поділилася в інтерв'ю зі Стівеном Бартлеттом.

Кар'єра Моллі Блум починалася з невеликих ігор у Лос-Анджелесі, яка продовжилася після її переїзду до Нью-Йорка. Там їй вдалося зібрати елітне оточення покерних гравців. Вечірки "принцеси покеру" вабили зірок Голлівуду, а участь в іграх вважалася дуже престижним заходом.

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У підпільних іграх Моллі Блум збирала таких зірок, як Леонардо Ді Капріо, Тобі Магуайр, який, між іншим, регулярно вигравав великі суми та вважається одним із найсильніших гравців серед голлівудської еліти. Часто з'являвся за покерними столами й Бен Аффлек.

Проте успіх у такому бізнесі мав зворотний бік медалі. І одного разу Моллі Блум опинилася під дулом пістолета. Цей інцидент стався після того, як дівчина отримала значну суму від гри, яка складала від 1% до 5% з бай-іну кожного гравця. У найкращий період її "бізнесу" зіркові гості платили за гру по 250 000 доларів.

У Моллі Блум хотіли "віджати" бізнес та забрати частину прибутку. Після відмови її сильно побили, а всі речі забрали. Злочинців вдалося затримати, але для цього їй довелося розповісти всю правду. Визнавши себе винною в участі та організації незаконних ігор, Моллі Блум уникнула ув'язнення, обійшовшись умовним терміном і штрафом за несплату податків.

Інтерв'ю з Моллі Блум: дивіться відео