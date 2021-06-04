За даними UKH (Об’єднання юридичних осіб у сфері туризму), в економіці Великобританії залишаються незакритими майже 200 тисяч робочих місць!

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Найбільше вакансій залишаються в сфері обслуговування. Острівна країна чекає на офіціантів, барменів, поварів та адміністраторів. Через брексіт і карантин значно ускладнилося потрапляння заробітчан з Прибалтики та решти Європи у Велику Британію.

А ще катастрофічно не вистачає дилерів. Як повідомляє Assopoker, в одному з покер-румів Манчестера… гравці самі собі здають карти, адже в закладі не вистачає дилерів.