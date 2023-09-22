Найуспішніша покеристка засвітилась у "Мільярдах": Ванесса Селбст освоює професію акторки

Американська покеристка на пенсії з’явилась в одному із останніх епізодів серіалу "Мільярди". Це далеко не перша поява покерної зірки на блакитних екранах.

Впродовж осені глядачі Showtime смакуватимуть заключний сьомий сезон серіалу "Мільярди" від творців головної стрічки про покер "Шулери" – Браяна Коппельмана, Девіда Левьєна та Ендрю Рос Соркіна.

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Стрічка розповідає про китів зі сфери фінансів та інвестицій, які, заради збагачення, часто не зважають на закон. В сьомому епізоді автори розбавили сюжет інтелектуальною грою.

За сюжетом в одному із казино відбувається благодійний турнір, куди запросили експерта з покеру. Власне, цілком реальна покерна зірка Ванесса Селбст, тут грає саму себе. Американка залишається найуспішнішою грачинею в історії турнірної покеру, нехай і завершила кар’єру вже кілька років тому. В активі Селбст майже 12 мільйонів доларів призових, які виграла в офлайн-турнірах.

Демонструвати свій акторський хист свого часу не цурались й інші зіркові покеристи. Зокрема, дворазовий чемпіон світу Джонні Чен грав сам себе у вже згаданих "Шулерах". А найуспішніший гравець в історії WSOP Філ Хельмут засвітився в одному із попередніх епізодів "Мільярдів".