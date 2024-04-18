Крихітка на мільйон пакує валізи до Вегасу: WSOP 2024 – гайд він Ванесси Кейд

Жінка, яка три роки тому підірвала свій онлайн-покеру, дала кілька порад, як приготуватись до Світової серії. Також американка спрогнозувала, що може спричинити черговий покерний бум на планеті.

Покеристку Ванессу Кейд знають, насамперед, завдяки її непересічному досягненню у ювілейному Sunday Million, коли жінка перетворила кількасот баксів на понад 1,5 мільйони. Американка не проти вписати до свого резюме і ще одну вагому перемогу, для цього потрібно успішно виступити на цьогорічному WSOP.

До теми Завидна покерна наречена із 1,5 мільйонами доларів приданого: фото

Ванесса Кейд підготовку до Світової серії розпочинає заздалегідь, чим радить скористатись й іншим покеристам, які уперше побувають на грандіозному покерному фестивалі. Якщо плануєте грати багато турнірів, важливо якомога більше відпочивати, наголошує покеристка. Не завадить набратись сил ще напередодні візиту до Лаc-Вегасу. Американка, скажімо, бере відпустку на весь травень за винятком онлайн-серії SCOOP, аби геть не втратити кваліфікацію.



Ванесса Кейд / Фото PokerNews

Крім хорошого відпочинку і сну, під час серії не завадить добре харчуватись, аби і зайвої ваги не набрати і "не вбити" власний організм. Адже інколи ігрова сесія на WSOP може і на півдоби затягнутись. Ще одна порада – добре одягатися. У Вегасі зазвичай на початку літа дуже спекотно, утім організатори WSOP інколи зловживають із кондиціонерами. Тож зайвий худі у ігровій залі може виявитись цілком доречним.



Ванесса Кейд / Фото PokerGO

Якщо збираєтеся провести у столиці розваг тиждень чи два, а не катати майже двомісячний покерний марафон, насолоджуйтеся і розважайтеся. У Лас-Вегасі є сотні ресторанів, шоу, клубів, басейнів і різноманітних заходів. Крім того у багатьох казино поруч із ігровими майданчиками WSOP відбуваються паралельні серії, де можна позмагатись за цілком підйомні кошти. Крім того там у цей час відбуватиметься тиждень турнірів для жінок у різних закладах, тож чарівні дами – велкам.



Ванесса Кейд / Фото PokerNews

До слова, не бракуватиме покеристок і на Світовій серії. Та й Головну подію дівчата також не оминають своєю увагою. Саме цей турнір, каже Ванесса Кейд, є її головною ціллю на WSOP, а виграти його було б не лише престижно, але й революційно. Досі жодна жінка не тріумфувала у Main Event і лише Барбарі Енрайт у 1995 році вдалось зіграти за фінальним столом цього турніру. Відтак підкорення саме жінкою заповітної вершини може спричинити черговий покерний бум, навіть гучніший, ніж у 2003-му Ефект Манімейкера.

Українська красуня-покеристка – на обкладинці популярного журналу

Ольга Єрмольчева прикрасила титульну сторінку американського видання "Rounder", яке розповідає про покер і усе, що відбувається навколо інтелектуальної гри. Українку побачили у незвичному образі.