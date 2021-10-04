У минулому році Коннор Дрінан виграв рекордну кількість трофеїв в онлайн-серії SCOOP-2020 року, після чого вистрілив і на WSOP Online. В останньому турнірі серії американець заробив фантастичні 1,5 мільйона доларів та свій перший в кар'єрі браслет чемпіона Світової серії.

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Тепер у колекції Коннора Дрінана з'явиться ще один трофей WSOP – тільки вже "живого формату". Йому підкорилася подія №5 Світової серії покеру з Омахи Хай Лоу з бай-іном 1 500 доларів. У фінальний, третій день івенту вийшли 15 найкращих гравців турніру. Американець залишався чіплідером.

Найбільш зірковим та грізним опонентом для нього за фінальним столом був Роберт Мізрахі. Довгий час здавалося, що між ними повинна відбутися справжня битва. Коли все сталося, Мізрахі програв Дрінану два великих банки поспіль і змушений був покинути турнір на 3 місці.

В хедз-апі Коннор Дрінан обіграв свого співвітчизника Тревіса Пірсона, отримавши головний грошовий приз 163 000 доларів і перший браслет WSOP в живому турнірі. Незважаючи на приголомшливий успіх, 32-річний американець залишався дуже скромним хлопцем.

Я просто грав у свою звичайну гру і мені складалося, – заявив Коннор Дрінан.

На даний момент заробіток у покері Коннора Дрінана складає понад 11 мільйонів доларів.