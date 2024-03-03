Фахівці Upswing Poker обрали три споти, в яких гравці часто роблять не ті дії, що є оптимальним за стратегією GTO.

До теми Покерний блогер обчистив професіонала на понад 200 тисяч доларів в одній роздачі - відео

Слоуплейте тузів

Слоуплеїти тузів часто не найкраща ідея, але є споти, в яких потрібно це робити. Ось приклад однієї роздачі:

Опонент зарейзив з баттона, ви 3-бетнули з А-A, колл. Флоп 7-4-2 дві бубни, солвер зіграє чек у 56% випадків. Що це нам дає:

Дає опоненту можливість підсилитись (наприклад, J на ​​тьорні для K-J);

Чек провокує вашого суперника блефувати;

Захищає ваш діапазон чека, інколи у цьому споті ви матимете різномасні А-К, тому вашу руку буде важче прочитати.

Ви скажете: "Проте там же дві бубнові карти на флопі, потрібно захищати свою руку?". Опонент все одно не викине бубну на вашу ставку, то про який тоді захист ми говоримо?

Контбет великого розміру

Робіть велику продовжену ставку, коли структура дошки підійшла вам більше. Наприклад, флоп A-K-2 веселка. Рейзер має на цій дошці натсові руки. Найсильніша можлива рука опонента — це сет двійок, який і у вас теж може бути.

Солвер обирає ставити тут овербети. Ви починаєте розганяти банк, ставите суперника у незручне становище (з руками на зразок K-J або А-6) та ваші блефи стають ефективними. У таких спотах солвер блефує не тільки з гатшотами J-T і J-Q, але і з руками 4-4 або 5-6s. Приклади флопів, на яких можна ставити великий С-бет: K-Q-2, A-Q-5, Q-J-3.

Чекайте без позиції

Чекати потрібно часто, навіть якщо ви рейзер! Ви відкрилися, отримали кол від батона, флоп 7-6-4 дві бубни. Перевага тут в опонента. У нас спектр складається з оверпар на кшталт Q-Q, але є і багато рук, які не влучили у флоп: А-J різномасні або K-T одномасні. В опонента тут є всі сети, допери, пари, флеш-дро та менше рук із двома оверкартами, ніж у нас.

Солвер чекає у весь рейндж. Так само й оверпари, сети та флеш-дро. Ви зможете збалансувати весь діапазон чека та грати проти вас буде складніше. Якщо ви прочекаєте, то не обов’язково зіграєте чек-пас. Солвер фолдить на ставку всього у третині випадків, решта грає кол або чек-рейз.

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