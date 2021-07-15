Улюбленець десятків тисяч покеристів поділився планами на майбутнє

Один із найвідоміших покерних стрімерів Паркер Талбот має амбітні плани стосвно другої половини року. Харизматичний канадець готується до поїздки у Лас-Вегас і не відмовиться від кількох сотень титулів в онлайн-турнірах.

На початку свого покерного шляху, а це була гра на дріб’язок із батьком, Паркер Талбот не міг собі уявити, що колись досягне у цій професії таких вершин. За роки стрімерської кар’єри Паркет Талбот виграв мільйони доларів і зібрав чималу аудиторію на платформі Twitch. За ігровими сесіями канадця наживо спостерігають 116 тисяч фоловерів.

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У хлопця, якого за віртуальними столами знають як «tonkaaaap» є чого повчитись, не обділені його глядачі і позитивним настроєм. Паркер любить пожартувати, нехай і зловживає частенько міцним слівцем. Веселі бесіди стрімер розбавляє непоганими ігровими результатами. Взяти хоча б літо минулого року, коли Талбота важко було спинити.



Паркер Талбот / Pokernews

Стрімер не планує збавляти обертів і у 2021 році. У притаманній йому жартівній манері поставив собі за мету виграти до кінця року якихось 194 турніри. А от у живій грі (750 тисяч доларів призових) Паркер поки трофеїв не здобував, але може виправити ситуацію восени.

Талбот з нетерпінням чекає старту Світової серії покеру, де не бував уже 2 роки. Утім, зізнається, що їде до Вегасу не так за титулами, як заради живого спілкування із друзями з інших куточків планети.