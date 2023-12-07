Українці запалили у Сан-Ремо: успішний виступ покеристів на серії WSOPC

Наші спортсмени вибороли майже 30 призових місць і зіграли за кількома фінальними столами. Не бракувало глибоких проходів українців і в Головній події "кільцевої" серії.

В італійському Сан-Ремо фінішував етап World Series of Poker Circuit, де спортсмени з усіх куточків планети боролись за золоті персні Світової серії.

До теми Пригоди українських покеристів у Сан-Ремо: як Михайло Гутий за перснем WSOP Circuit полював

Офлайн-фестиваль викликав чималий інтерес і серед українців, які відправились й за головним трофеєм. У Main Event найдальше пройшов титулований Михайло Гутий. Власник браслета WSOP Europe зійшов із дистанції на 10-й позиції. Сергій Устименко посів в турнірі 17-те місце, а Олександр Шевченко – 28-ме.



Михайло Гутий / Фото ТГ-канал Cardmates

Побачили українців у Сан-Ремо і за фінальними столами. На WSOPC Mystery Bounty Андрій Вакалюк фінішував третім, Олександр Шевченко посів 4 місце у WSOPC Regular, а Роман Юрків відзначився п’ятим результатом у турнірі WSOP-C Double Chance.