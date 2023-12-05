У турнірі Main Event WSOPC взяли участь 906 гравців, які змагалися за призовий фонд у розмірі 766 476 євро. Українці не пасли задніх у Головній події, а найкращий результат показав один із найтитулованіших покеристів країни Михайло Гутий.

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Українці мали солідне представництво на цьому турнірі. Під час одного з брейків наші гравці зробили спільне фото. Його розмістив Михайло Гутий у своєму телеграм-каналі, де докладно розповідав про захопливі перипетії цього турніру.

Українські покеристи у Сан-Ремо / Фото з телеграм-каналу "Збірник по покеру"

У завершальний день Головної події пробилися 24 гравці, серед яких були українці Михайло Гутий та Сергій Устименко. Сергій першим зійшов з дистанції, а от Михайло був дуже близьким, щоб отримати чип-лідерський стек незадовго до фінального столу.

Драматична роздача, в якій Гутий отримав 5-бет пуш проти А10, маючи на руках КК, завершилася прикрим бед-бітом. На рівері прийшов туз. Невдовзі після цього українець програв залишки стеку, посівши 10 підсумкове місце. Чемпіоном Головної події WSOP Circuit став грецький покерист Георгіос Цулофтас. Він отримав фірмовий перстень та 120 000 євро призових.

