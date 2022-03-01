Євген Качалов, який виграв найбільше призових з-поміж український покеристів – 9,2 мільйона доларів, активно підтримує українців з-за кордону.

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Євген Качалов / фото Hendonmob

Покерист розгорнув масштабну інформаційну кампанію в своїх соцмережах, де знайомить іноземну аудиторію із правдивими подіями, які відбуваються в ці дні в Україні. Качалов постійно тримає руку на пульсі і ретранслює інформацію, зокрема, й своїм російським фоловерам, від яких ретельно приховують правду. Один із останніх постів Качалова красномовно демонструє ставлення покериста до божевільного російського президента.

Окрім інформаційної підтримки, Євген разом із дружиною Анною активно допомагає українцям, постачаючи інсулін та питну воду. Крім того сім’я Качалових, завдяки зв’язкам у Європі, влаштовує притулок для біженців.