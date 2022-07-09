Коли всі стартові дні Main Event WSOP завершилися, гравці зробили 7 780 входів по 10 000 доларів. Оскільки пізня реєстрація була доступна протягом кількох рівнів другого дня, призовий фонд виріс. У підсумку, учасники Головної події Світової серії покеру розіграють цього року 80 782 475 доларів.

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З небувалим ажіотажем минув останній відбірковий день 1D, коли за столами зібралося 4 350 гравців. Щоб їх розмістити, довелося відійти від звичного формату та грати 10-макс. Проте, побити рекорд відвідуваності Main Event WSOP 2006 року знову не вдалося. Відзначимо, що день 1D став дуже вдалим для українських гравців. У другий день з хорошим стеком пройшли одразу 4 покеристів – Артем Сугак, Сергій Баранов, Артем Металіді та Іван Шептицький.

У попередніх днях зуміли проявити себе ще ряд досвідчених гравців з України – Олександр Гнатенко, Вадим Шльоз, Андрій Любовецький, Ігор Ярошевський та Євген Качалов, який вирушив на WSOP із гуманітарною місією.

Євген Качалов / Фото wsop.com

Відчайдушно боролися українські покеристи за столами Main Event WSOP і протягом наступного етапу турніру. На жаль, пробитися далі вдалося не всім, але серед числа понад 3 000 претендентів на звання чемпіона світу з покеру опинилися Андрій Любовецький, Артем Сугак та Артем Металіді з Києва, одесити Андрій Баранов та Іван Шептицький, Ігор Ярошевський з Дніпра, а також харків'ян Вадим Шльоз, який мешкає у США.

Найкращий стек з українських гравців перед 3 Днем ​​зберігає володар браслета WSOP Europe Андрій Любовецький. У загальному рейтингу він іде на 187 місці зі стеком 335 500 фішок. В Артема Сугака – 211 000, Ігор Ярошевський та Вадим Шльоз мають стек 178 000 фішок.

На даний час чип-лідером Main Event WSOP є американець Гевін Манро, який набив трохи більше мільйона фішок. Переможець Головної події отримає грошовий приз – 10 000 000 доларів. Ім'я чемпіона світу з покеру буде відоме за тиждень.