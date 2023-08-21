Підкорює серця глядачів: український стример виграв у покер 135 000 доларів

Молодий український хайролер Костя "Kostya_Jock" доводить, що завзятість та робота рано чи пізно приносять результати у покері. Українець подолав величезне поле, оформивши рекордні призові.

Головний недільний турнір серії The High Five з бай-іном 630 доларів зібрав 1 515 входів, завдяки чому гарантований призовий фонд події склав 909 000 доларів. Друге місце за підсумком угоди дісталося українському гравцю: "Kostya_Jock" отримав 135 396 доларів.

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Фінальний стіл український покерист розпочинав у статусі чип-лідера. Однак на стадії 3-макс ситуація змінилася і "Kostya_Jock" залишився з найкоротшим стеком. Двічі він міг розпрощатися з турніром, але карта заступилася у потрібний момент. Українець виграв олл-іни з A4 проти A6 і з A8 проти AJ.

Після першої ж роздачі у хедз-апі гравці уклали угоду, за підсумком якої "Kostya_Jock" отримав рекордні призові. Найбільші цьогорічні перемоги українець здобував у серіях SCOOP, WSOPC Online та MILLION$ Week, але у дорогих турнірах зазвичай він продавав частки.

Молодий стример мешкає у Львові, зараз йому 21 рік. "Kostya_Jock" регулярно транслює свою гру на твіч або ютуб, веде телеграм-канал, де збирає гроші на дрони, військову амуніцію та інші потреби українських захисників. 20% зі свого останнього виграшу він уже відправив на ЗСУ.