"Взяли": відомий український стрімер потрапив на подіум живого турніру
Джерело:Офіційний телеграм-канал USPF
Костянтин "Kostya_Jock" Гольський фінішував на третьому місті в турнірі хайролерів під час серії Top Poker Players. Офлайн-баталії точились у Івано-Франківську.
З 20 по 24 вересня Івано-Франківськ приймав уже п’ятий етап відкритого Кубка TPP. Крім трьох запланованих турнірів, які підуть у залік Top Poker Players, відбулась покерна сутичка учасників Highstakes Ukrainian Club.
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Участь у турнірі товстосумів з бай-іном 1 000 доларів взяли 24 покеристи, зокрема відомі в мережі українські стрімери Андрій "babyshark" Козленко та Костянтин "Kostya_Jock" Гольський. Першому далеко дійти не вдалось, а от "Kostya_Jock" фінішував на третьому місці, пропустивши вперед лише Ігоря Попика та чемпіона Володимир Керницького.
Призери турніру Highstakes Ukrainian Club / Фото USPF
Що стосується безпосередньо серії TPP, п'ятий етап зібрав 2 069 100 гривень призового фонду – майже втричі більше, ніж було заявлено на початку. В трьох івентах було зафіксовано 469 входів. А чемпіонами стали ось ці спортсмени:
- Михайло Кедровський – виграв титул у TPP Warm UP;
- Юрій Забродоцький – перемога у Main Event Mystery Bounty;
- Владислав Чепінога – чемпіон TPP PRO PKO.
Додамо, гравці, які потрапили в зону ІТМ етапу TPP, матимуть шанс долучитися до збірної України зі спортивного покеру в 2024 році.