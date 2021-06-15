Дводенні змагання зібрали 925 входів, проте лише 34 покеристи пробилися до другого дня турніру. В підсумку їм знадобилося ще 6 годин аби визначити найсильнішого. І, як ви вже зрозуміли, ним став представник України Павло "MountainRose" Векслер.

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У хедз-апі він переміг гравця із ніком "jerbi9999", який зробив аж чотири входи у турнір. Вони утім окупилися, адже за друге місце jerbi9999 отримав 128 тисяч доларів. Чемпіону ж дісталося 170 тисяч "зелених".

Для Павла Векслера, щоправда, навіть така цифра не є вражаючою. Зокрема, навесні він став чемпіоном Main Event Irish Open, де заробив 265 тисяч доларів. Усього ж за кар’єру в онлайн-турнірах MountainRose заробив уже більше 1 млн доларів чистого прибутку.