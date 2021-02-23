Український покерист заробив 80 тисяч доларів за друге місце в престижному турнірі

Професіонал з України Михайло "makemevision" Суй фінішував другим в одному з найбільших регулярних онлайн-турнірів SundayMillion.

Змагання зібрали майже 12 тисяч входів, що сформували вражаючий призовий фонд в 1 140 000 доларів! 2000 покеристів в підсумку потрапили до призової зони, та, звісно, головними щасливчиками стали 9 фіналістів.

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Фінальний стіл, до слова, видався інтернаціональним: грек, бразилець, болгарин, голландець, одразу троє фінів, росіянин та українець. Саме останнім двом судилося розіграти головний трофей змагань у хедз-апі.

На жаль, впоратися із останнім суперником makemevision не зумів і тріумфатором турніру став гравець із ніком "NeGiba", якому дісталося 116 тисяч доларів. Михайло Суй, утім навряд чи аж дуже засмутився, адже друге місце принесло йому 83 тисячі доларів – найбільші призові у кар’єрі. Загалом же в онлайн-турнірах makemevision виграв уже понад 6 мільйонів гривень.