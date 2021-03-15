Український покерист за вечір виграв 15 тисяч баксів

Павло Колінковський продовжив успішну серію виступів у дорогих змаганнях.

Нагадаємо, нещодавно українець став чемпіоном турніру High Roller Turbo, заробивши 74 тисячі доларів.

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Тепер от Павло потрапив у призи турніру хайролерів. Вхід у змагання коштував 5,2 тисячі баксів. 77 входів гарантували 385 тисяч "зелених" у призовому фонді!

15,5 тисяч доларів виграв Колінковський. Він вибув з боротьби на сьомому місці, пересидівши таких акул гри, як Айзек Хекстон, Жоау Вієра та Артур Мартіросян.

Чемпіоном цього представницького змагання став відомий угорець Андрас Немет. Він заробив 107 тисячі доларів.