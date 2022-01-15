Український покерист витратить гроші за перемогу в турнірі на лікування матері

У турнірі зимової серії з бай-іном 11 доларів двоє українських покеристів Влад "kokalate" та Микита "pacanchuvak" обійшли 20 146 суперників. Вони зустрілися у хедз-апі, де поділили 22 451 доларів.

Гравця "kokalate" часто можна зустріти у провідному вітчизняному румі PokerMatch, де за весь час він виграв понад мільйон гривень. Покерна кар'єра складається зі злетів та падінь, але часто буває так, що головна перемога може статися у найпотрібніший момент.

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У масштабному турнірі Winter Series, де брало участь понад 20 000 гравців з усього світу, головними щасливчиками стали двоє українців. Майбутній чемпіон розповів, яким був шлях до найбільшої перемоги у його кар'єрі.

"Сесія розпочалася непогано, – розповідає Влад "kokalate". – Я грав 8 столів, але зосереджувався саме на цьому турнірі. Структура у ньому непогана, мені подобається грати у кілополях. Пам'ятаю як на пребаблі програв більшу частину стеку, коли з флеш-дро проблефував 70 ББ у сет".

У стеку залишилося 40 ББ, я морально згаснув. Увімкнув саундтрек Hansa Zimmera, і тут розпочалася найкраща смуга везіння за всю мою кар'єру,

– ділиться Влад.

Перший день турніру український гравець завершив величезним чип-лідером зі стеком 176 ББ. Наступного дня скотився до 33 місця, але оформив камбек і за фінальним столом знову мав найкращий стек. На фінальній стадії застерігався суперника, який вигравав WCOOP.

"Коли він вилетів, я видихнув з полегшенням, – згадує Влад. У топ-5 була роздача з ним. Я відкриваюсь з баттона, він на малому блайнді ставить 3-бет. Я з К4s ставлю 4-бет. Він запушив". Дочекавшись хедз-апу, "kokalate" там зустрівся зі ще одним українським гравцем Микитою "pacanchuvak".

Микита "pacanchuvak" / Фото gipsyteam.ru

До фінального столу українські гравці не перетиналися. Хедз-ап тривав лише 15 хвилин. Стек у Микити був у 1,5 раза більший. Але його невдалий блеф на 60 ББ змінив ситуацію. Далі Влад виграв кілька великих банків та оформив топ-1.

Ця перемога є дуже важливою. Зараз хворіє моя мама, на її лікування йде багато грошей. Я завжди намагаюся їй допомагати. Тепер почуваюся значно впевненіше у фінансовому плані,

– зізнався Влад.

Обидва фіналісти виграли по 8 724 долари, але нокаутами Влад "kokalate" здобув додатково ще 3 579 доларів. Для українських гравців – це бест кеш в онлайні.