Поклав до кишені майже 3,5 мільйони: українець підкорив легендарний турнір

Гравець із ніком "SoEzForMe" виграв онлайн-турнір Sunday Million. Знаменитий івент зібрав чималу кількість учасників, зокрема, через незвичний формат.

Колись дуже популярний турнір Sunday Million в останній час втратив свій статус. Повернути івенту колишній інтерес організатори спробували завдяки новому формату, і були праві.

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Sunday Million уперше провели в нині популярному форматі Mystery Bounty, де за вибивання гравця отримуєш рандомний приз. В нашому випадку максимальний баунті становив 50 000 доларів. Таке нововведення покеристам сподобалось і недільний івент за 109 доларів зібрав аж 16 234 входів. А усі вершки дістались українцеві.

Солідну кілополяну побив гравець із ніком "SoEzForMe" з України, який уже не перший рік здобуває серйозні призові в онлайн-покері. Цього разу перемога принесла нашому регуляру фантастичні 89,7 тисяч доларів (майже 3,5 мільйони гривень призових).