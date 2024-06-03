Круто погуляли на афтепаті SCOOP: український хедз-ап в боротьбі за 2 мільйони

Наші покеристи розіграли титул на онлайн-платформі PokerStars, де продовжили Весняний чемпіонат світу з покеру. Чемпіон поповнив банкрол майже на 50 тисяч доларів.

Організатори SCOOP (Весняний чемпіонат з онлайн-покеру), з огляду на шалений ажіотаж, вирішили влаштувати AfterParty серії з крутими призовими. Турнір з Холдему у форматі прогресивний нокаут з бай-іном 1050 доларів виявився до душі насамперед українським покеристам.

До теми Українець переїхав двох суперників знизу і виграв понад 83 000 доларів

Саме двоє наших гравців зійшлись у хедз-апі, залишивши за спиною 189 суперників (63 ре-ентрі). Більш титулований українець Володимир "234241234214432" Паламар виявився сильнішим за спортсмена із ніком "Voca94". Успіх чемпіона оцінили у 49 424 (включно з виплатою за вибивання суперників), а це близько 2 000 000 гривень. Раннер-апа також не образили – 35 923 баксів (1 454 000 гривень).

Українець розповів, як виграв семизначну суму за одну покерну сесію

Відомий український покерист Єгор BigGOGI Зарев нещодавно провів дуже успішну сесію, отримавши понад 2 мільйони гривень призових за вечір. Про деталі свого успіху Єгор розповів порталу "Покерний вісник".